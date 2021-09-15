Сергей Семак: «Моменты у «Зенита» были, но забить не получилось»
00:54
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил поражение от «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.
— Есть ли улучшения в игре по сравнению со вторым таймом матча с «Ахматом»?
— Нельзя сравнивать. Там мы потеряли баланс и концентрацию, а местами был не тот футбол, который хотели видеть. Сегодня были проблемы с выходом в атаку. Ритм и скорости были другими, так что брака было больше, чем хотелось бы.
— Почему решили сыграть в три центральных защитника?
— Анализировали игру «Челси». Соперник любит играть флангами, а нам было важно сыграть в обороне удачно. Моменты были, но забить не получилось. Но если говорить об обороне, то сыграли более-менее.
Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.
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