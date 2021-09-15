Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Сергей Семак: «Моменты у «Зенита» были, но забить не получилось»

00:54
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил поражение от «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

— Есть ли улучшения в игре по сравнению со вторым таймом матча с «Ахматом»?

— Нельзя сравнивать. Там мы потеряли баланс и концентрацию, а местами был не тот футбол, который хотели видеть. Сегодня были проблемы с выходом в атаку. Ритм и скорости были другими, так что брака было больше, чем хотелось бы.

— Почему решили сыграть в три центральных защитника?

— Анализировали игру «Челси». Соперник любит играть флангами, а нам было важно сыграть в обороне удачно. Моменты были, но забить не получилось. Но если говорить об обороне, то сыграли более-менее.

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.

Челси — Зенит

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
17-летняя школьница покончила с собой в прямом эфире
Задержанный после побега из изолятора Мавриди провел ночь в здании СК
Как дата рождения и имя влияют на нашу судьбу
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры