Сергей Семак: «Моменты у «Зенита» были, но забить не получилось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил поражение от «Челси» (0:1) в матче Лиги чемпионов.

— Есть ли улучшения в игре по сравнению со вторым таймом матча с «Ахматом»?

— Нельзя сравнивать. Там мы потеряли баланс и концентрацию, а местами был не тот футбол, который хотели видеть. Сегодня были проблемы с выходом в атаку. Ритм и скорости были другими, так что брака было больше, чем хотелось бы.

— Почему решили сыграть в три центральных защитника?

— Анализировали игру «Челси». Соперник любит играть флангами, а нам было важно сыграть в обороне удачно. Моменты были, но забить не получилось. Но если говорить об обороне, то сыграли более-менее.

Единственный мяч в этой игре забил Ромелу Лукаку.