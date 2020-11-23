Семак: «Дзюба высоко поднял планку, за ним пристально следят»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Лацио».

— В чем сложности подготовки к матчу с «Лацио»?

— Их много. Непросто начинать матч в 23:00. Но игроки привыкли к такому режиму, поэтому все сопутствующие факторы останутся за пределами поля.

— После «Ахмата» вы сказали, что перестроились на три центральных защитника вынужденно, так как Караваев получил травму, а прямой замены ему не было. Сейчас Караваев вообще не прилетел. Насколько высока вероятность, что вы сыграете в три центральных защитника сразу?

— Игра в три центральных защитника имеет право на жизнь. Но сыграем ли мы так — не готов ответить на вопрос.

— В октябре снижение результативности Дзюбы оправдывали усталостью. Сейчас он отдохнул две недели, но с «Ахматом» сыграл не лучшим образом. С чем связана его инертная игра в Грозном? И улучшилось ли его физическое состояние за эти две недели?

— У каждого футболиста бывают и подъемы, и спады. Артем высоко поднял планку, потому за его игрой пристально следят. А хорошие и плохие матчи, повторюсь, у всех бывают. (Гоша Чернов)