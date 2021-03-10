«ПСЖ» — «Барселона»: Месси забил идеальным ударом в девятку
10 марта 2021, 23:37
Нападающий «Барселоны» Лионель Мессии отличился в первом тайме ответного матча 1/8 финала против «ПСЖ». Он сравнял счет — 1:1.
Аргентинцу удался идеальный удар. Он получил мяч за пределами штрафной, продвинулся чуть вперед и пробил по воротам Кейлора Наваса. Мяч пошел с подкруткой по уходящей от вратаря траектории и влетел точно в левую девятку ворот.
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