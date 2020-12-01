Николич прокомментировал травму Зе Луиша

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о травме форварда своей команды Зе Луиша, который был заменен в концовке встречи Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).

— Есть понимание, что с Зе Луишем? — вопрос Николичу на пресс-конференции.

— Пока нет, должно стать ясно завтра утром. Надеюсь, что ничего серьезного. Он важный игрок, нам хотелось бы избежать еще одной потери.

(Олег Кошелев)