Николич прокомментировал травму Зе Луиша
1 декабря 2020, 23:36
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос о травме форварда своей команды Зе Луиша, который был заменен в концовке встречи Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3).
— Есть понимание, что с Зе Луишем? — вопрос Николичу на пресс-конференции.
— Пока нет, должно стать ясно завтра утром. Надеюсь, что ничего серьезного. Он важный игрок, нам хотелось бы избежать еще одной потери.
(Олег Кошелев)
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