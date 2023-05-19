Мостовой — о трех итальянских клубах в финалах еврокубков: «Когда-нибудь и российские команды будут в такой ситуации»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход трех итальянских клубов в финалы еврокубков.

«Очень рад, что три итальянских клуба вышли в финалы еврокубков. Это хорошо. Но раньше английские выходили в финалы и все выигрывали, до этого испанские клубы всегда были в решающих матчах. Когда-нибудь и три российские команды будут в трех финалах еврокубков. Раньше же выигрывали Кубка УЕФА», — сказал Мостовой «СЭ».

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Манчестер Сити», в финале Лиги Европы сыграют «Рома» и «Севилья», в решающем матче Лиги конференций «Фиорентина» встретится с «Вест Хэмом».