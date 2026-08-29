Ландро раскритиковал Гендузи: «С ним невыносимо работать»

Бывший главный тренер «Лорьяна» Микаэль Ландро резко высказался о полузащитнике «Фенербахче» Маттео Гендузи, который провоцировал фанатов «Лиона» после победы в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

27-летний француз после окончания игры провоцировал болельщиков французской команды, а перед входом в подтрибунное помещение на него напал тренер вратарей «Лиона» Антонио Феррейра, после чего вспыхнула массовая потасовка с участием обеих команд.

«С самого детства он постоянно провоцирует. Честно говоря, с ним невыносимо работать. Во всех клубах, где он играл, он задерживался на один-два года. У него есть талант, но от него уже все устали.

Кто-то скажет: «Да, но он добрый»... Нет. Если он не выходит в стартовом составе, он устраивает проблемы на тренировках со своими же одноклубниками. В человеческом плане с ним все сложно», — приводит Foot Mercato слова Ландро.