Бернарду Силва стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву по итогам голосования признали автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

28-летний португалец на 23-й минуте открыл счет в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» (4:0), получив передачу от Кевина де Брейне. Позже полузащитник забил свой второй гол в этой встрече.

«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Интером». Матч пройдет 10 июня в Стамбуле.