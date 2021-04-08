Мбаппе признан лучшим игроком матча «Бавария» — «ПСЖ»
00:14
Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Француз оформил дубль, став автором победного гола при этом. После игры ему вручили памятный приз.
Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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