Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:2). Француз оформил дубль, став автором победного гола при этом. После игры ему вручили памятный приз.

Ответная игра состоится в Париже через неделю, 13 апреля.