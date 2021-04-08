Мюллер догнал Шевченко и Ибрагимовича по количеству голов в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отметился голом в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:3). Он забил 48-й мяч в рамках турнира.
По этому показателю немец догнал Андрея Шевченко и Златана Ибрагимовича. Лидирует по голам в ЛЧ Криштиану Роналду — 134 гола. На втором месте Лионель Месси (120).
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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