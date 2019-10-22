Как хлопнуть по ладоням двум десяткам детей за 5 секунд? Мбаппе знает

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе порадовал детей, выводивших футболистов на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». Перед началом игры он пробежался мимо ребят, тянувших руки для приветствия и «отбил пять» практически всем в течение пяти секунд.

Kylian Mbappe is just a good bloke isn't he? ?? pic.twitter.com/CKPwchylqQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 22, 2019

Трансляция мачта «Брюгге» — «ПСЖ»