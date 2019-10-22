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Как хлопнуть по ладоням двум десяткам детей за 5 секунд? Мбаппе знает

22 октября 2019, 23:22
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе порадовал детей, выводивших футболистов на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Брюгге». Перед началом игры он пробежался мимо ребят, тянувших руки для приветствия и «отбил пять» практически всем в течение пяти секунд.

Трансляция мачта «Брюгге» — «ПСЖ»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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