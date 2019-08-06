Данилу Перейра: "У "Порту" огромные амбиции"

Полузащитник "Порту" Данилу Перейра на пресс-конференции перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром" заявил, что его команда сделает все, чтобы продвинуться дальше в турнире, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Нам предстоит игра Лиги чемпионов, квалификация, – отметил Перейра. – У нас много ожиданий от игры, мы хотим пройти дальше, участвовать в группе. У нас огромные амбиции и сложный соперник, который играет в хороший футбол. Но мы знаем его слабые стороны. Мы во время подготовки тренировали определенные моменты.

– "Порту" не сыграл еще ни одной официальной игры. Это преимущество для соперника?

– Да, мы еще не сыграли в чемпионате, но все спарринги на предсезонной подготовке очень помогли нам в ментальном плане, мы играли на победу. Все нормально.

– "Порту" – фаворит игры?

– "Порту" – это великий клуб, который всегда играет в Лиге чемпионов, поэтому он должен быть фаворитом, но "Краснодар" надо уважать. Он хорошо начал сезон, у него очень хороший состав. Команда любит играть в атакующий футбол. Несмотря на отсутствие опыта у соперника, матч будет очень сложным для нас.

– В составе "Порту" теперь есть Зе Луиш. Интересовались ли у него о вашем сопернике?

– Мы говорили с ним. Он провел много матчей в России, сказал, что "Краснодар" – хорошая команда, которая старается играть в атаку, владеет мячом, использует свободное пространство. Мы готовы к сопернику. Будем использовать слабые его стороны. (Екатерина Потапова)