«Неман» победил «Торпедо-БелАЗ»

«Неман» на своем поле победил «Торпедо-БелАЗ» в матче 10-го тура чемпионата Белоруссии со счетом 3:1. Для гостей это поражение стало только вторым в сезоне.

Незадолго да начала матча стало известно, что игроки «Торпедо-БелАЗ» защитник Максим Бордачев и полузащитник Андрей Хачатурян подозреваются на коронавирус.

Белоруссия: Высшая лига

10-й тур

«Неман» — «Торпедо-БелАЗ» — 3:1 (1:1)

Голы: Юсов, 10 (0:1). Рассадкин, 43 (1:1). Жуковский, 70 — с пенальти (2:1). Марушич, 89 (3:1).

«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Забелин, Слабашевич, Жуковский (Вегеря, 72), Легчилин, Якимов, Марушич, Рассадкин (Яблонский, 59), Кадимян (Лешко, 86).

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Устинов, Яшин, Алисейко, Степанов, Юсов (Журневич, 60), Капленко, Николаевич (Антилевский, 46), Габриэл Рамос, Липе Велозу, Горбачик (Леонович, 83).

Предупреждения: Якимов, 53. Васильев, 76. Кадимян, 80. Липе Велозу, 81. Вегеря, 81.

Судья: Чистов (Белоруссия).

21 мая. Гродно. Стадион ЦСК «Неман».