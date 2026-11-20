Брикун назвал возможную причину ухода Михалева из «Динамо»

Экс-вратарь сборной Белоруссии Игорь Брикун предположил, что Мирослав Михалев покинул минское «Динамо» ради более стабильной игровой практики.

В программе «Раскатка» эксперты обсудили решение белорусского нападающего расстаться с клубом КХЛ. Брикун считает, что в нынешнем возрасте игроку важнее регулярно выходить на лед, тренироваться с одним коллективом и получать доверие при игре в большинстве, чем периодически менять команды между матчами.

Другой участник обсуждения, Евгений Владимирович, назвал выступления в белорусской Экстралиге подходящим вариантом для дальнейшего развития Михалева. Эксперты не исключали и другие продолжения карьеры, однако достоверной информации о следующем клубе в обсуждении не приводилось.

Брикун подчеркнул, что 23-летний игрок способен усилить клуб чемпионата Белоруссии. При этом версия об уходе ради игровой практики остается мнением участников программы, а не официально объявленной причиной расставания с минским «Динамо».

В разговоре упоминалась возможность продолжить выступления в системе белорусского хоккея без постоянного перемещения между клубами. При этом у Михалева ранее был двусторонний контракт, позволявший играть и за «Динамо-Молодечно». Какая организация станет следующей в карьере нападающего, не уточнялось.