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22 июля, 21:46

Минское «Динамо» отыгралось со счета 0:2 и победило «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги конференций

Игнат Заздравин
Корреспондент

Минское «Динамо» на выезде победило азербайджанский «Нефтчи» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:2.

Дубль у гостей оформил Карен Варданян (36-я и 57-я минуты). По голу забили Евгений Малашевич (47-я) и Гулжигит Алыкулов (77-я).

У хозяев отличился экс-полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов (2-я). Еще один мяч в свои ворота забил бывший игрок «Ростова» Александр Селява.

Ответный матч между командами пройдет 30 июля.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
22 июля, 19:00. Баксель Арена (Баку)
Нефтчи
2:4
Динамо Мн

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ФК Нефтчи
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