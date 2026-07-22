Минское «Динамо» отыгралось со счета 0:2 и победило «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги конференций

Минское «Динамо» на выезде победило азербайджанский «Нефтчи» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:2.

Дубль у гостей оформил Карен Варданян (36-я и 57-я минуты). По голу забили Евгений Малашевич (47-я) и Гулжигит Алыкулов (77-я).

У хозяев отличился экс-полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов (2-я). Еще один мяч в свои ворота забил бывший игрок «Ростова» Александр Селява.

Ответный матч между командами пройдет 30 июля.