Футбольный энтузиаст. Что связывает Джо Байдена с соккером

Сегодня состоится инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена, который по американским меркам считается настоящим энтузиастом соккера.

«Вы должны побывать на чемпионате мира по футболу и понять, что это такое, — говорил Байден. — Это самое необычное спортивное событие, которое я когда-либо посещал. А посетил их тысячи. Никогда не чувствовал такой энергии в воздухе. У нас есть Супербоул, мировая серия, финал НБА и «Мартовское безумие», но с чемпионатом мира по футболу ничто не сравнится!»

Сильное заявление от американца. Байден сделал его в 2014 году после победы сборной США над командой Ганы в первом матче группового этапа чемпионата мира в Бразилии. Он заходил в раздевалку американской сборной на стадионе в Натале, и там он пообщался с вратарем Тимом Хоуардом. Они уже были знакомы: предыдущая встреча состоялась за четыре года до этого в ЮАР, где та же Гана выбила американцев из турнира. «Сегодня получше», — сказал Байден голкиперу в Бразилии.

За Байденом закрепилось звание «посол футбола». А если точнее — «посол соккера». Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, он возглавлял делегацию своей сборной на женском чемпионате мира в 2015 году. И самое мощное выступление Байдена на футбольную тему связано как раз с женским футболом. В мае прошлого года он заявил, что может лишить финансирования федерацию футбола страны в случае его избрания президентом. Он потребовал обеспечить равную оплату труда для женской и мужской сборных. «Женской сборной США: не сдавайтесь, — писал Байден. — Борьба еще не закончена. Федерации футбола США: равная оплата, прямо сейчас. Иначе можете искать финансирование ЧМ-2026 в другом месте, если я стану президентом».

To @USWNT: don't give up this fight. This is not over yet.



To @USSoccer: equal pay, now. Or else when I'm president, you can go elsewhere for World Cup funding. https://t.co/XK6t9oM94k — Joe Biden (@JoeBiden) May 2, 2020

Иск был подан в 2019 году по инициативе капитана команды Алекс Морган, американки требовали выплатить им 66 миллионов долларов компенсации. Морган, кстати, одной из первых поздравила Байдена с победой на выборах, а публичную поддержку до выборов оказывала половина состава команды.

Our President and VP!!! pic.twitter.com/hNp3UUiv5o — Alex Morgan (@alexmorgan13) November 7, 2020

Впрочем, переоценивать вовлеченность Байдена в футбольные дела тоже не стоит. Его нельзя назвать болельщиком в нашем классическом понимании. Он не был замечен в спорах о величии Роналду и Месси, в восхищении Клоппом и всем прочем, привычном в Европе. Да и Рейной-младшим и Пулишичем Байден тоже публично не восхищался. А если точнее — Палисиком.

Байден — большой поклонник спорта, но его предпочтения относятся к более популярным играм для США. Он болеет за команды из Филадельфии в американском футболе и бейсболе, а также поддерживает «Янкис». Эту любовь ему привил дедушка. В 2010 году Байдена пригласили на первый матч в истории команды МЛС «Филадельфия Юнион». Символично, что буквально через пару дней после выборов в США «Филадельфия» выиграла регулярный чемпионат лиги (Supporters' Shield). Пока это главный успех в 10-летней истории команды.

Hace unos d?as Joe Biden gan? las #elecciones con unos resultados determinantes en Philadelphia, PA. Ayer Philadelphia Union gan? el 1er t?tulo de su historia en #MLS. Biden es un gran aficionado al 'soccer' e hincha confeso de #DOOP. Philly forja presidentes y equipos campeones. pic.twitter.com/WldgAHKlud — Jaime Ojeda (@jaimeor96) November 9, 2020

Приход Байдена к власти многие видят хорошим знаком с точки зрения проведения и раскрутки чемпионата мира 2026 года: Дональд Трамп собирался отгораживаться от Мексики забором, Байден использует турнир как добротный дипломатический инструмент.