Веретенников призвал возродить казахстанский «Женис»

Бывший нападающий «Ротора» и сборной России Олег Веретенников присоединился к акции по возрождению казахстанского «Жениса». Клуб из Астаны, который в разные годы назывался «Динамо», «Целинник», «Астана» и «Женис», был расформирован в 2014 году. Веретенников защищал его цвета в 2004 и 2008 году.

«Узнал про акцию по возрождению футбольного клуба «Женис», организованную его болельщиками. И не мог остаться в стороне!

В этом клубе я провел полтора сезона. Это были не самые лучшие времена в плане результатов и финансирования, но я никогда не забуду этот клуб и его преданных болельщиков, которые всегда были вместе с командой! Навсегда останется в памяти и стадион имени Мунайтпасова, на котором я забил свой 200-й мяч в карьере!

«Женис» должен возродиться! У него есть огромная история и прекрасные болельщики.

Желаю им всего самого наилучшего и верю, что власти города вернут им родной клуб!" - написал Веретенников в Instagram.