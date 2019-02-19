Станислав Черчесов: "Кудряшов покажет свой характер в Турции"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что защитник Федор Кудряшов сможет успешно выступить за "Истанбул". Россиянин отличился голом в своем первом же матче в чемпионате Турции.

– Это не новый опыт для Кудряшова, – цитирует Milliyet Черчесова. – Он играл в сильных командах, выступал за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Кудряшов прибыл в уже сложившуюся команду, поэтому ему нужно еще подготовиться, влиться. Но у него есть характер, и он его покажет. Думаю, что его опыт в "Истанбуле" будет успешным.