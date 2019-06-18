СМИ: Платини не арестован, а взят под стражу

Сегодня в ряде СМИ появилась информация об аресте бывшего капитана сборной Франции по футболу, экс-президента УЕФА Мишеля Платини. Портал Get French Football News дал важное уточнение: Платин на самом деле не был арестован. Он был взят под стражу для дачи показаний по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки чемпионата мира-2022. Это может означать, что он проходит не подозреваемым, а свидетелем.

В 2015 году Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 2 миллионов швейцарских франков от президента ФИФА Зеппа Блаттера в 2011 году.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре.