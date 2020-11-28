Скорая помощь приехала к Марадоне за 12 минут
Генеральный прокурор Сан-Исидро сообщил в пятницу, что скорая помощь приехала к Диего Марадоне за 12 минут. Как сообщает Explica, медицинскую помощь легендарному аргентинцу вызвали в среду, в 12:16 по местному времени (что подтверждается отчетом оператора сотовой связи), а первая машина скорой помощи приехала к дому в 12:28, согласно записям видеозаписи.
Ранее адвокат и друг Диего Марадоны, Матиас Морла, заявил, что намерен судиться с медицинскими службами в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста. По его словам, скорая помощь ехала слишком долго.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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