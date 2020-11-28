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Скорая помощь приехала к Марадоне за 12 минут

05:59
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Генеральный прокурор Сан-Исидро сообщил в пятницу, что скорая помощь приехала к Диего Марадоне за 12 минут. Как сообщает Explica, медицинскую помощь легендарному аргентинцу вызвали в среду, в 12:16 по местному времени (что подтверждается отчетом оператора сотовой связи), а первая машина скорой помощи приехала к дому в 12:28, согласно записям видеозаписи.

Ранее адвокат и друг Диего Марадоны, Матиас Морла, заявил, что намерен судиться с медицинскими службами в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста. По его словам, скорая помощь ехала слишком долго.

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