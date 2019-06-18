ФИФА прокомментировала ситуацию с задержанием Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на задержание бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)​ Мишеля Платини.

– ФИФА осведомлена о сегодняшних сообщениях СМИ касательно господина Мишеля Платини. Пожалуйста, поймите, поскольку у нас нет всех подробностей по этому вопросу, мы не можем комментировать что-то дальше, – цитирует пресс-службу организации "РИА Новости".

​В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью.

18 июня функционер был взят под стражу для дачи показаний по делу о коррупции на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

​В 2015 году Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 1,3 миллионов евро.

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