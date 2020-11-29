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Экс-нападающий «Спартака» вышел на матч в футболке с автографом Марадоны

10:49
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Клуб «Химнасия», которым ранее руководил Диего Марадона, провел первый матч после смерти легендарного футболиста. На выезде команда обыграла «Велес Сарсфилд» (1:0) в рамках группового этапа Кубка Диего Марадоны.

Перед началом игры футболисты обеих команд почтили память Марадоны, надев специальные футболки с силуэтом бывшего форварда сборной Аргентины.

При этом нападающий «Химнасии» Лукас Барриос, известный в России по выступлениям за «Спартак», надел футболку с личным автографом Марадоны на груди.

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