Джейдон Санчо возглавил рейтинг лучших молодых игроков мира. Россиян среди них нет

Портал Goal опубликовал список самых перспективных игроков мира, которые родились не позднее 1 января 2000 года. В рейтинге 50 человек, среди которых нет россиян.

Возглавляет рейтинг полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, на втором месте нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, на третьем - игрок "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

Десять лучших игроков мира по версии Goal

1. Джейдон Санчо (Англия, "Боруссия" Дортмунд) - 18 лет (12 июня 2000 г.).

2. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал") - 18 лет (12 июля 2000 г.);

3. Каллум Хадсон-Одои (Англия, "Челси") - 18 лет (7 ноября 2000 г.);

4. Фил Фоден (Англия, "Манчестер Сити") - 18 лет (28 мая 2000 г.);

5. Родриго (Бразилия, "Сантос") - 18 лет (9 января 2001 г.);

6. Альфонсо Дэвис (Канада, "Бавария") - 18 лет (2 ноября 2000 г.);

07. Сандро Тонали (Италия, "Брешиа") - 18 лет (8 мая 2000 г.);

08. Диего Лаинес (Мексика, "Бетис") - 18 лет (9 июня 2000 г.);

09. Мойзе Кин (Италия, "Ювентус") - 19 лет (28 февраля 2000 г.);

10. Морган Гиббс-Уайт (Англия, "Вулверхэмптон") - 19 лет (27 января 2000 г.);