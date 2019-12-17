Данни рассказал, почему решил не возвращаться в Россию

Бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо» Данни отметил, что не был готов вернуться в другую российскую команду кроме «Зенита».

— Да, я закончил карьеру, — цитирует «РГ» Данни. — Сейчас отдыхаю, провожу время с семьей. Наслаждаюсь жизнью на острове Мадейра. Было предложение от одного российского клуба, но я ответил отказом. Почему? Потому что это был не «Зенит». В Россию я бы вернулся, только если бы поступило предложение из Санкт-Петербурга.