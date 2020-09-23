Бородюк покинул австрийский «Хорн» через полтора месяца после назначения

Александр Бородюк покинул пост главного тренера «Хорна», клуба второй австрийской бундеслиги, сообщает noe.orf.at.

57-летний россиянин возглавил «Хорн» 11 августа 2020 года. Под его руководством команда успела провести три официальных матча: против «Трайбаха» в Кубке Австрии (2:1), а также «Аустрии Лустенау» и «Лиферинга» во второй бундеслиге (1:1 и 2:4 соответственно).

Отмечается, что Бородюк покинул пост, получив «заманчивое предложение из сборной». О какой сборной идет речь, не уточняется.

Бородюк начал карьеру тренера в «Крыльях Советов» в 2001 году. В 2002 году он вошел в штаб сборной России под руководством Валерия Газзаева, после чего работал в команде на протяжении 10 лет, при Газзаеве, Георгии Ярцеве, Юрии Семине, Гусе Хиддинке и Дике Адвокате. В 2006 году совмещал работу в молодежной сборной, в начале того же года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (0:1 с Бразилией, 0:0 с Испанией).

С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял «Торпедо», в 2016-м — «Кайрат», в 2017-м — сборную Казахстана.