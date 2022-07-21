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Агент Вагнера верит, что игрок завершит карьеру в России

Антон Иванов
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Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в
Вагнер Лав в составе ЦСКА.
Фото Global Look Press

Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра рассказал о будущем своего клиента. 1 июля у бразильца закончился контракт с «Мидтьюлланном» и игрок стал свободным агентом.

«У Вагнера есть мечта перейти в российский клуб и завершить в нем свою карьеру. Официальных предложений пока нет, но мы на связи с некоторыми клубами РПЛ. Есть ли какие-то приоритетные варианты? Пока не могу сказать. Но я верю, что нам удасться договориться с российским клубом о трансфере Вагнера», — сказал Феррейра «СЭ».

38-летний нападающий выступал за ЦСКА с 2004-го по 2012-й, а также в 2013 году. В составе московского клуба бразилец сыграл 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 голевые передачи. С красно-синими он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз Кубок России, четыре раза Суперкубок России и один раз Кубок УЕФА.

Вагнер Лав
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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