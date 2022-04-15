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Сегодня, 17:45

Как нам обустроить фигурное катание в изоляции. Федерация будет делать новые топ-турниры?

В российском фигурном катании обсуждается проведение новых турниров для звезд сборной
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова на Кубке Первого канала.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Камила Валиева и Александра Трусова на Кубке Первого канала в 2020 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«ВТБ Арена» в Москве во время матча «Динамо» в КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российское фигурное катание после отстранения может стать очень привлекательным.

«Как нам обустроить Россию?» — популярный рефрен в новейшей истории нашей страны после одноименной статьи 1990 года. Всю Россию мы в «СЭ» не потянем, но в новых условиях, когда мы закрываемся в себе, впору писать что-то типа «Как нам обустроить российский спорт?». Некоторым видам спорта в изоляции придется очень тяжело. Но если у кого и есть шанс использовать отстранение как реактивную тягу для развития, так это у фигурного катания.

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Новые турниры или развитие Кубка России?

Будет хорошо, если в планировании прислушаются к фигуристам. Как сказал в недавнем интервью «СЭ» Дмитрий Алиев: «Надо сесть с ребятами и подумать». Будет невероятно, если спросят у журналистов. В конце концов, можно обойтись без щелкоперов, а проконсультироваться с профессиональными пиарщиками и маркетологами. Но если главным турниром российских фигуристов с сентября 2022 года будет Кубок России, нам всем нужно крепко подумать, как выжать из ситуации максимальную выгоду и как попытаться сделать этот турнир круче, чем «Гран-при» и старты ISU.

Еще один вероятный вариант — федерация сделает ставку не на Кубок России, а на турниры типа Кубка Первого канала, где собираются все топовые спортсмены. Такие турниры удобнее показывать по телевидению — интересны все разминки, а не только последняя. Под телевидение приходят рекламодатели. Кубок России тоже бросить нельзя, но тут у федерации сложная дилемма — развивать региональные школы и давать им шанс выступать надо, но смотреть условных звезд Саранска и Кирова никто не будет. Поэтому либо заранее делить звезд и незвезд на разные разминки, либо жертвовать деньгами. Второе в нынешней ситуации сомнительно, так что я бы ожидал от федерации анонса новых масштабных соревнований.

Кое-что из написанного ниже можно посчитать идеалистичным, сумасшедшим, нереализуемым. Но задачу я вижу скорее в том, чтобы начать дискуссию и расширить горизонты мышления. Итак, какие бы конкретные шаги я бы скромно предложил федерации, по пунктам:

1. Брендирование

Кубку России нужен бренд, понятный и узнаваемый. Это в любом учебнике по спортивному маркетингу будет еще на форзаце написано. То есть необходимо четкое название, которое можно использовать в хештегах, причем в том числе и на английском языке — условно, #КубокРоссии и #RussianCup или некая аббревиатура, исключающая совпадения с другими видами спорта. Как альтернативные, более развлекательные опции — #ЛучшийТурнирЗемли, которую изобрели осенью ковидного 2020-го. Отдельного сайта даже не нужно, но хотя бы четкую таблицу с очками и статистикой на сайте ФФККР тоже стоит иметь.

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Наконец, нужен конкретный логотип этого турнира. Да, известные дизайнеры возьмут за это 100 миллионов рублей и нарисуют букву К, а нам нужны бюджетные варианты.

Объявите конкурс на лучший вариант логотипа среди болельщиков! Фигурное катание смотрит очень много творческих людей, обожающих рисовать. Цинично говоря: неужели школьница — поклонница наших одиночниц не будет рада шансу изобразить логотип целого Кубка России? Объявите голосование на сайте федерации, в соцсетях с условием подписки на страницу. Это уже азы SMM (маркетинга в социальных сетях). Если победителю купить билет до места проведения финала следующего Кубка России, обеспечить ВИП-место на трибунах и гостиницу, это точно будет дешевле 100 миллионов. Кстати, финал надо либо переносить на более ранние даты и давать через него, например, путевку в последнюю разминку чемпионата России, либо поднимать его престиж другими методами.

Камила Валиева и Александра Трусова на Кубке Первого канала в 2020 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Камила Валиева и Александра Трусова на Кубке Первого канала в 2020 году.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

2. Платные трансляции

Звучит страшно, но в фигурном катании есть все возможности, чтобы обеспечить нововведение, не меняя ничего из актуального положения дел. В фигурном катании есть тренировки — ничего не решающие получасовые выступления фигуристов, которые, тем не менее, пользуются огромным интересом фанатов. Лично знаю это по ведению своего Telegram-канала. Ничто так не увеличивает количество подписчиков, как неведомые заклинания «Валиева 4T, 3A, 4T+1Eu+3S чисто», обозначающие совершенные на тренировке прыжки.

Во всем мире рейтинговые и окупаемые виды спорта развиваются по схеме pay-per-view («плата за просмотр»). Разумеется, если ввести платные трансляции соревнований, народ взбунтуется. Но тренировки — как раз тот контент, который можно попробовать показывать за деньги. Делать ничего не надо — достаточно двух камер, Первый канал эти сессии и так снимает, только для своих репортажей. Аудитория такого контента небольшая, может быть, несколько тысяч человек. Но они предельно мотивированы, и если предложить болельщикам несколько пакетов по символическим ценам от 99 рублей и меньше, выручка от такого продукта превысит общую стоимость проданных билетов на один день самих соревнований. А деньги лишними, особенно сейчас, не бывают.

3. Соцсети

Даже как-то неловко упоминать тот факт, что в 2022 году у федерации нет своего официального Telegram-канала. Он и тому же Кубку нужен отдельный, а уж про федерацию вообще не говорю. Конкурсы, голосовалки, эксклюзивное закулисье, на которое имеет право только федерация, — это само собой разумеющееся.

4. Медиаактивность и привлечение спонсоров

Понятно, что времена тяжелые, а денег нет и надо держаться, но это как раз и предполагает интенсивные усилия по поиску инвестиций. Даже власти в ответ на ухудшение экономической ситуации призвали максимально либерализовать правила для бизнеса.

В фигурном катании это должно проявляться в максимальном числе пиар-акций и прочих активностей. Автограф-сессии, аукционы прямо в холле дворца (представьте, продавали бы тот самый сломанный конек Медведевой), часть дохода от которых можно отправлять на благотворительность, детский спорт. Если описывать это одной формулой — нужно создавать инфоповод из любого события. Приезд фигуристов в город? Отлично, на вокзале на фоне древнего паровоза делаем пресс-подход. Кинули много игрушек Щербаковой? Отлично, вместе с ней снимаем видео о поездке в местный интернат, где она их вручает. И так далее.

Еще одна конкретная мера, которая должна помочь поиску денег, уже предлагалась российской федерацией ISU. Это увеличение числа слотов для спонсоров на костюме с четырех до шести. Нужно дать свободу фигуристам в выборе личных спонсоров. По нашей информации, федерация не всегда это приветствует, так как считает, что должна быть третьей стороной в контракте и получать отчисления. Такие же проблемы были и в российском биатлоне, и даже в других странах. Нужно просто договориться о правилах игры и зафиксировать их. Возможно, стоит также продавать места на самом костюме, разрешить татуировки или другие нестандартные варианты продакт-плейсмента, продавать название дворцов и так далее.

Самоочевидно, что за призовые места в Кубке России и других турнирах на карточки фигуристов должны падать солидные призовые. Минспорта обещал массированную миллиардную поддержку, так что здесь возможности есть.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Анна Щербакова.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

5. Расширение программы и новые форматы

Либо Кубок России должен расшириться — и по календарю, и по разнообразию, и географии. Не пять этапов, но семь-восемь. Либо нужны новые турниры. Чемпионат Москвы со всеми звездами и суперпризовыми. Битва столиц: Москва vs Петербург (правда, тут придется придумать что-то отдельное для танцоров).

Фигуристы — одни из самых редко появляющихся на соревнованиях спортсменов в мире. Лидер сборной России выступает шесть-семь раз в году. Никто не говорит, что Щербакова должна выходить на лед каждую неделю, — увеличение количества этапов можно сбалансировать четким ограничением количества участников и, к примеру, добавлением юниоров в основную программу. Чтобы не занимать дворец пять-шесть дней вместо двух-трех.

Да, летать во Владивосток дорого, но и вокруг Москвы достаточно больших дворцов. Вместимость в данном случае — один из главных критериев. Из-за решения КХЛ многие из них уменьшили площадки до канадских размеров, но это не критично. Та же «Арена-2000» в Ярославле на 9000 человек была бы для турне Кубка очень кстати. Но, конечно, тут нужно ездить, договариваться с губернаторами и тому подобное. Договариваться и с КХЛ, у которой очень насыщенное расписание. Пока она идет навстречу только в случае чемпионата России.

Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина ВТБ Арена. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
«ВТБ Арена» в Москве во время матча «Динамо» в КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новые форматы нужны и соревнованиям. Прыжковый турнир в пятницу перед короткими и произвольными программами (которые обязательно надо проводить в выходные, а не абы когда). Причем можно подумать о прыжковых батлах в формате плей-офф. Только формат нужно тщательно объяснять зрителям — пока все-таки у широкой публики есть непонимание. Но думать нужно и о других вариантах — мастер-шоу, как на Матчах всех звезд КХЛ, эстафеты, командные турниры «академия на академию» и тому подобное. Какой-нибудь чемпионат показательных программ со зрительским голосованием. Все это позволит чаще видеть спортсменов, но не набьет оскомину одинаковыми программами.

Если копать еще глубже — нужны фишки, делающие соревнования более контактными и интерактивными. Если новые представленные топ-турниры будут стоять плотно друг к другу, то уместно сделать турне на специальном брендированном поезде, в котором будут передвигаться фигуристы. Так делали во время лыжного «Тура Скандинавии». Это формирует ценность даже из промежутка между соревнованиями. А уж сколько будет забавных видео из купе...

Еще одна фишка: например, в шведском бенди (да, вы не ослышались) есть традиция — капитаны команд обращаются к своим зрителям. Мол, все или ничего, отдадим все за победу. Почему бы Туктамышевой не завести публику в Питере, а Валиевой в Казани?

Все это, разумеется, лишь общие мазки, которыми можно нарисовать картину будущего фигурного катания. Пунктов и идей гораздо больше, не все они реалистичны, но надо как минимум желать расшевелить наше фигурное катание и не дать ему зачахнуть. И будет правильно, если фигуристов и всех заинтересованных лиц спросят перед тем, как осуществлять этот проект.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Дмитрий Алиев
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