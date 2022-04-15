Как нам обустроить фигурное катание в изоляции. Федерация будет делать новые топ-турниры?

Российское фигурное катание после отстранения может стать очень привлекательным.

«Как нам обустроить Россию?» — популярный рефрен в новейшей истории нашей страны после одноименной статьи 1990 года. Всю Россию мы в «СЭ» не потянем, но в новых условиях, когда мы закрываемся в себе, впору писать что-то типа «Как нам обустроить российский спорт?». Некоторым видам спорта в изоляции придется очень тяжело. Но если у кого и есть шанс использовать отстранение как реактивную тягу для развития, так это у фигурного катания.

Новые турниры или развитие Кубка России?

Будет хорошо, если в планировании прислушаются к фигуристам. Как сказал в недавнем интервью «СЭ» Дмитрий Алиев: «Надо сесть с ребятами и подумать». Будет невероятно, если спросят у журналистов. В конце концов, можно обойтись без щелкоперов, а проконсультироваться с профессиональными пиарщиками и маркетологами. Но если главным турниром российских фигуристов с сентября 2022 года будет Кубок России, нам всем нужно крепко подумать, как выжать из ситуации максимальную выгоду и как попытаться сделать этот турнир круче, чем «Гран-при» и старты ISU.

Еще один вероятный вариант — федерация сделает ставку не на Кубок России, а на турниры типа Кубка Первого канала, где собираются все топовые спортсмены. Такие турниры удобнее показывать по телевидению — интересны все разминки, а не только последняя. Под телевидение приходят рекламодатели. Кубок России тоже бросить нельзя, но тут у федерации сложная дилемма — развивать региональные школы и давать им шанс выступать надо, но смотреть условных звезд Саранска и Кирова никто не будет. Поэтому либо заранее делить звезд и незвезд на разные разминки, либо жертвовать деньгами. Второе в нынешней ситуации сомнительно, так что я бы ожидал от федерации анонса новых масштабных соревнований.

<br>

Кое-что из написанного ниже можно посчитать идеалистичным, сумасшедшим, нереализуемым. Но задачу я вижу скорее в том, чтобы начать дискуссию и расширить горизонты мышления. Итак, какие бы конкретные шаги я бы скромно предложил федерации, по пунктам:

1. Брендирование

Кубку России нужен бренд, понятный и узнаваемый. Это в любом учебнике по спортивному маркетингу будет еще на форзаце написано. То есть необходимо четкое название, которое можно использовать в хештегах, причем в том числе и на английском языке — условно, #КубокРоссии и #RussianCup или некая аббревиатура, исключающая совпадения с другими видами спорта. Как альтернативные, более развлекательные опции — #ЛучшийТурнирЗемли, которую изобрели осенью ковидного 2020-го. Отдельного сайта даже не нужно, но хотя бы четкую таблицу с очками и статистикой на сайте ФФККР тоже стоит иметь.

Наконец, нужен конкретный логотип этого турнира. Да, известные дизайнеры возьмут за это 100 миллионов рублей и нарисуют букву К, а нам нужны бюджетные варианты.

Объявите конкурс на лучший вариант логотипа среди болельщиков! Фигурное катание смотрит очень много творческих людей, обожающих рисовать. Цинично говоря: неужели школьница — поклонница наших одиночниц не будет рада шансу изобразить логотип целого Кубка России? Объявите голосование на сайте федерации, в соцсетях с условием подписки на страницу. Это уже азы SMM (маркетинга в социальных сетях). Если победителю купить билет до места проведения финала следующего Кубка России, обеспечить ВИП-место на трибунах и гостиницу, это точно будет дешевле 100 миллионов. Кстати, финал надо либо переносить на более ранние даты и давать через него, например, путевку в последнюю разминку чемпионата России, либо поднимать его престиж другими методами.

Камила Валиева и Александра Трусова на Кубке Первого канала в 2020 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

2. Платные трансляции

Звучит страшно, но в фигурном катании есть все возможности, чтобы обеспечить нововведение, не меняя ничего из актуального положения дел. В фигурном катании есть тренировки — ничего не решающие получасовые выступления фигуристов, которые, тем не менее, пользуются огромным интересом фанатов. Лично знаю это по ведению своего Telegram-канала. Ничто так не увеличивает количество подписчиков, как неведомые заклинания «Валиева 4T, 3A, 4T+1Eu+3S чисто», обозначающие совершенные на тренировке прыжки.

Во всем мире рейтинговые и окупаемые виды спорта развиваются по схеме pay-per-view («плата за просмотр»). Разумеется, если ввести платные трансляции соревнований, народ взбунтуется. Но тренировки — как раз тот контент, который можно попробовать показывать за деньги. Делать ничего не надо — достаточно двух камер, Первый канал эти сессии и так снимает, только для своих репортажей. Аудитория такого контента небольшая, может быть, несколько тысяч человек. Но они предельно мотивированы, и если предложить болельщикам несколько пакетов по символическим ценам от 99 рублей и меньше, выручка от такого продукта превысит общую стоимость проданных билетов на один день самих соревнований. А деньги лишними, особенно сейчас, не бывают.

<br>

3. Соцсети

Даже как-то неловко упоминать тот факт, что в 2022 году у федерации нет своего официального Telegram-канала. Он и тому же Кубку нужен отдельный, а уж про федерацию вообще не говорю. Конкурсы, голосовалки, эксклюзивное закулисье, на которое имеет право только федерация, — это само собой разумеющееся.

4. Медиаактивность и привлечение спонсоров

Понятно, что времена тяжелые, а денег нет и надо держаться, но это как раз и предполагает интенсивные усилия по поиску инвестиций. Даже власти в ответ на ухудшение экономической ситуации призвали максимально либерализовать правила для бизнеса.

В фигурном катании это должно проявляться в максимальном числе пиар-акций и прочих активностей. Автограф-сессии, аукционы прямо в холле дворца (представьте, продавали бы тот самый сломанный конек Медведевой), часть дохода от которых можно отправлять на благотворительность, детский спорт. Если описывать это одной формулой — нужно создавать инфоповод из любого события. Приезд фигуристов в город? Отлично, на вокзале на фоне древнего паровоза делаем пресс-подход. Кинули много игрушек Щербаковой? Отлично, вместе с ней снимаем видео о поездке в местный интернат, где она их вручает. И так далее.

Еще одна конкретная мера, которая должна помочь поиску денег, уже предлагалась российской федерацией ISU. Это увеличение числа слотов для спонсоров на костюме с четырех до шести. Нужно дать свободу фигуристам в выборе личных спонсоров. По нашей информации, федерация не всегда это приветствует, так как считает, что должна быть третьей стороной в контракте и получать отчисления. Такие же проблемы были и в российском биатлоне, и даже в других странах. Нужно просто договориться о правилах игры и зафиксировать их. Возможно, стоит также продавать места на самом костюме, разрешить татуировки или другие нестандартные варианты продакт-плейсмента, продавать название дворцов и так далее.

Самоочевидно, что за призовые места в Кубке России и других турнирах на карточки фигуристов должны падать солидные призовые. Минспорта обещал массированную миллиардную поддержку, так что здесь возможности есть.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

5. Расширение программы и новые форматы

Либо Кубок России должен расшириться — и по календарю, и по разнообразию, и географии. Не пять этапов, но семь-восемь. Либо нужны новые турниры. Чемпионат Москвы со всеми звездами и суперпризовыми. Битва столиц: Москва vs Петербург (правда, тут придется придумать что-то отдельное для танцоров).

Фигуристы — одни из самых редко появляющихся на соревнованиях спортсменов в мире. Лидер сборной России выступает шесть-семь раз в году. Никто не говорит, что Щербакова должна выходить на лед каждую неделю, — увеличение количества этапов можно сбалансировать четким ограничением количества участников и, к примеру, добавлением юниоров в основную программу. Чтобы не занимать дворец пять-шесть дней вместо двух-трех.

Да, летать во Владивосток дорого, но и вокруг Москвы достаточно больших дворцов. Вместимость в данном случае — один из главных критериев. Из-за решения КХЛ многие из них уменьшили площадки до канадских размеров, но это не критично. Та же «Арена-2000» в Ярославле на 9000 человек была бы для турне Кубка очень кстати. Но, конечно, тут нужно ездить, договариваться с губернаторами и тому подобное. Договариваться и с КХЛ, у которой очень насыщенное расписание. Пока она идет навстречу только в случае чемпионата России.

«ВТБ Арена» в Москве во время матча «Динамо» в КХЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Новые форматы нужны и соревнованиям. Прыжковый турнир в пятницу перед короткими и произвольными программами (которые обязательно надо проводить в выходные, а не абы когда). Причем можно подумать о прыжковых батлах в формате плей-офф. Только формат нужно тщательно объяснять зрителям — пока все-таки у широкой публики есть непонимание. Но думать нужно и о других вариантах — мастер-шоу, как на Матчах всех звезд КХЛ, эстафеты, командные турниры «академия на академию» и тому подобное. Какой-нибудь чемпионат показательных программ со зрительским голосованием. Все это позволит чаще видеть спортсменов, но не набьет оскомину одинаковыми программами.

Если копать еще глубже — нужны фишки, делающие соревнования более контактными и интерактивными. Если новые представленные топ-турниры будут стоять плотно друг к другу, то уместно сделать турне на специальном брендированном поезде, в котором будут передвигаться фигуристы. Так делали во время лыжного «Тура Скандинавии». Это формирует ценность даже из промежутка между соревнованиями. А уж сколько будет забавных видео из купе...

Еще одна фишка: например, в шведском бенди (да, вы не ослышались) есть традиция — капитаны команд обращаются к своим зрителям. Мол, все или ничего, отдадим все за победу. Почему бы Туктамышевой не завести публику в Питере, а Валиевой в Казани?

<br>

Все это, разумеется, лишь общие мазки, которыми можно нарисовать картину будущего фигурного катания. Пунктов и идей гораздо больше, не все они реалистичны, но надо как минимум желать расшевелить наше фигурное катание и не дать ему зачахнуть. И будет правильно, если фигуристов и всех заинтересованных лиц спросят перед тем, как осуществлять этот проект.