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Тренер Соколова — о дискуссии с фанатами Кагановской/Некрасова: «Не стоит переоценивать лайки»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Тренер петербургской танцевальной пары Миронова/Устенко Елена Соколова в интервью «СЭ» рассказала, как попала под атаку фанатов дуэта Кагановская/Некрасов после лайка под комментарием о влиянии Антона Сихарулидзе на оценки пары.

— Мне недавно написали те самые фанаты, что я где-то не там поставила лайк. Я даже двоим ответила. Достаточно адекватные люди, они меня уважительно в формате диалога спросили, как я отношусь к этой ситуации, я спокойно ответила, что все мы спортсмены, у вас есть свои любимые пары, у всех есть, и не стоит переоценивать лайки. А некоторые написали прямо — мы сейчас ваши лайки заскриним, отошлем Василисе, маме Василисы, Антону Тариэльевичу, «а что он на это скажет?» Таких просто удалила. Я лайкнула в том случае сарказм и стеб человека, не находящегося внутри ситуации. (В комментарии говорилось о влиянии Антона Сихарулидзе на рост оценок дуэта Кагановская/Некрасов. — Прим. «СЭ».)

Мне кажется, если к этому всему относиться серьезно... Надо жить проще, мне кажется. Про моих спортсменов тоже немало негатива пишется в интернете — вот эти вопросы насчет моего лайка отпадают сами по себе, потому что хейт льется не только в сторону Василисы и Максима, Лизы с Дарио или Саши с Ваней. Им всем достается еще как! Если на это все обращать внимание, то зачем заниматься публичным видом спорта? Думаю, с актерами то же самое, с любыми публичными людьми. Ты не будешь хорош для всех. Так что чего обижаться? Не хочешь — не читай. Прочитал — пропусти. Если на все обращать внимание, можно веревочку намылить, — сказала Соколова.

Евгений Устенко, Елена Соколова, Екатерина Миронова, Кирилл Алешин.«Какой сериал снять про наши танцы? Криминальный!» Что происходит у российских фигуристов в субъективном виде

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Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Василиса Кагановская /Максим Некрасов
Елена Соколова
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