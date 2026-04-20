Тренер Соколова — о разрыве в оценках в российских танцах: «Чего нам смущаться?»

Тренер петербургских танцоров Елена Соколова ответила на вопрос о значительном отрыве двух первых пар страны, Александры Степановой/Ивана Букина и Василисы Кагановской/Максима Некрасова, от остальных в российских танцах на льду.

— Мы же в России находимся, поэтому чего смущаться? Нам надо больше работать, чтобы разрыв сократился. Знаете, когда несколько лет назад мне говорили, что не видать такого, чтобы танцевальная пара из Питера попала в сборную, чтобы танцы в Питере когда-нибудь звучали как самостоятельная дисциплина... Если есть желание — все возможно. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

— А вообще судейство в танцах сейчас честное? В российских, в международных?

— В международных точно адекватное. Часто неожиданное, да. Там все пишут чего-то, обижаются друг на друга, но в целом я его понимаю. И обиженных спортсменов тоже.

— Вы просто Сизерона любите, вот вам все и нравится.

— Я больше Лоранс люблю. (Смеется.) И очень за нее рада. Для меня она спортсменка с большой буквы и очень сильная катальщица, даже как самостоятельная единица.

— В танцах большую роль играет выслуга лет. А в вашем понимании есть какая-то негласная граница, когда все, повыступал — дай повыигрывать другим?

— Это на кого ты намекаешь? (Смеется.) Сизерон, кстати, не объявлял, что закончил. Просто они взяли паузу. И он останется еще на один цикл, думаю, и я бы осталась на его месте. Это спорт, какая может быть обида у других? Да, чисто внутри себя, личностная, ты отдаешь работе много времени... Но это спорт, у всех есть взлеты, падения, все переменчиво. Сегодня хорошо тренировка прошла, завтра ты себя заставляешь. Как в финансах курс валюты. (Смеется.) Устала — опустилась. Отдохнула — поднялась.

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