Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

20 апреля, 18:35

Тренер Соколова — о разрыве в оценках в российских танцах: «Чего нам смущаться?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Тренер петербургских танцоров Елена Соколова ответила на вопрос о значительном отрыве двух первых пар страны, Александры Степановой/Ивана Букина и Василисы Кагановской/Максима Некрасова, от остальных в российских танцах на льду.

— Мы же в России находимся, поэтому чего смущаться? Нам надо больше работать, чтобы разрыв сократился. Знаете, когда несколько лет назад мне говорили, что не видать такого, чтобы танцевальная пара из Питера попала в сборную, чтобы танцы в Питере когда-нибудь звучали как самостоятельная дисциплина... Если есть желание — все возможно. Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир.

— А вообще судейство в танцах сейчас честное? В российских, в международных?

— В международных точно адекватное. Часто неожиданное, да. Там все пишут чего-то, обижаются друг на друга, но в целом я его понимаю. И обиженных спортсменов тоже.

— Вы просто Сизерона любите, вот вам все и нравится.

— Я больше Лоранс люблю. (Смеется.) И очень за нее рада. Для меня она спортсменка с большой буквы и очень сильная катальщица, даже как самостоятельная единица.

— В танцах большую роль играет выслуга лет. А в вашем понимании есть какая-то негласная граница, когда все, повыступал — дай повыигрывать другим?

— Это на кого ты намекаешь? (Смеется.) Сизерон, кстати, не объявлял, что закончил. Просто они взяли паузу. И он останется еще на один цикл, думаю, и я бы осталась на его месте. Это спорт, какая может быть обида у других? Да, чисто внутри себя, личностная, ты отдаешь работе много времени... Но это спорт, у всех есть взлеты, падения, все переменчиво. Сегодня хорошо тренировка прошла, завтра ты себя заставляешь. Как в финансах курс валюты. (Смеется.) Устала — опустилась. Отдохнула — поднялась.

Евгений Устенко, Елена Соколова, Екатерина Миронова, Кирилл Алешин.«Какой сериал снять про наши танцы? Криминальный!» Что происходит у российских фигуристов в субъективном виде

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Елена Соколова
Читайте также
Без флага, но с шансами на золото. Чего ждать от водного чемпионата Европы в Париже
Российская фигуристка Анна Щербакова выходит замуж за бывшего хоккеиста
Медведев заявил о важном этапе завершения СВО
«Спартак» отказался от Артема, «Факел» готов его принять, но сам игрок хочет остаться в Москве. Где в итоге окажется Дзюба и действительно ли может завершить карьеру
В МИД России указали на абсолютную недоговороспособность Зеленского
Как пользоваться Telegram после внесения Дурова в список террористов. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Авербух верит, что Трусова может вернуть свою лучшую форму: «Ее чемпионский характер никуда не ушел»

Тренер Соколова — о дискуссии с фанатами Кагановской/Некрасова: «Не стоит переоценивать лайки»
Новости
RSS RSS
Все новости