Авербух предложил добавить поцелуй льда Ягудина в Fortnite

Серебряный призер Олимпиады-2002, чемпион мира и Европы в танцах на льду Илья Авербух в комментарии «СЭ» предложил добавить в видеоигру Fortnite момент с фигуристом Алексеем Ягудиным, который поцеловал лед после выступления с произвольной программой на Олимпиаде-2002, на которой завоевал золото.

Ранее разработчики Fortnite добавили специальное празднование, повторяющее отрывок из короткой программы чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина. Празднование изображает четверной прыжок с последующим сальто назад. Малинин стал первым фигуристом, появившимся в Fortnite.

«Мы помним, как Алексей Ягудин в 2002-м году поцеловал лед после своей произвольной программы. После этого все начали повторять за ним. Это тоже можно было бы добавить в Fortnite», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее разработчики добавляли в игру празднования, посвященные футболистам Лионелю Месси и Неймару, пилоту «Формулы-1» Льюису Хэмилтону и баскетболисту Леброну Джеймсу.