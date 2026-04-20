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20 апреля, 12:51

Четверные прыжки Малинина добавили в известную онлайн-игру Fortnite

Руслан Минаев

Разработчики онлайн-игры Fortnite добавили специальное празднование, повторяющее отрывок из короткой программы чемпиона мира американского фигуриста Ильи Малинина.

Празднование изображает четверной прыжок с последующим сальто назад. Малинин стал первым фигуристом, появившимся в Fortnite.

Илья Малинин.Илья Малинин снова на вершине. Забыл олимпийский провал и показал идеальный прокат на ЧМ

Ранее разработчики добавляли в игру празднования, посвященные футболистам Лионелю Месси и Неймару, пилоту «Формулы-1» Льюису Хэмилтону и баскетболисту Леброну Джеймсу.

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Илья Малинин
Фигурное катание
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