В советской фигурке был тренер еще строже Тутберидзе. Она и основала нашу школу катания

История великой наставницы, чья властность досталась в наследство современному звездному тренеру.

Татьяна Гранаткина (Толмачева) — одна из основоположниц советского фигурного катания. На Стадионе юных пионеров старшая сестра легендарного футбольного вратаря и функционера Валентина Гранаткина в послевоенные годы вырастила не меньше двух десятков чемпионов. Многие из них впоследствии стали известными тренерами. Ученики Толмачевой описывают ее как с виду грозную, но отзывчивую и добрую женщину. Об этой двойственности фигуры Толмачевой говорила, например, Ирина Абсалямова: «В ней сочетались строгость и отзывчивость к людям», — вспоминала она.

Сегодня так характеризуют Этери Тутберидзе. Есть ли преемственность в стиле работы между поколениями тренеров в нашем фигурном катании? Узнаем, погрузившись в биографию спортсменки и наставницы, которая определила историю этого вида спорта в СССР и России.

Татьяна Гранаткина-Толмачева.

Спортивная семья, лоскутная биография

Татьяна Александровна родилась 21 января 1907 года, а где — доподлинно не известно. Есть две версии. Первая указывает на то, что малая родина Татьяны — город Свердловск (современный Екатеринбург). Судя по второй, фигуристка и тренер — уроженка села Рыблово Бронницкого района Московской области, где в 1908 году на свет появился брат спортсменки — советский футболист и функционер Валентин Гранаткин.

В биографии Татьяны много белых пятен, которые со временем заполнились легендами. Например, ошибочно принято считать, что Гранаткина родилась в спортивной семье. В действительности без нее семья не называлась бы спортивной. Про родителей женщины ничего не известно. Брат, благодаря которому Гранаткины оказались в числе спортивных династий, набирал популярность в одно время с сестрой (в 1930-е годы). Начав карьеру в «Красном луче», к 1936 году он стал футболистом «Локомотива».

Татьяна Александровна пришла в фигурное катание как одиночница. С 1929 года она представляла общество «Динамо». В одиночном разряде, по разным данным, она становилась чемпионкой СССР от двух до семи раз. В начале 1930-х Гранаткина встала в пару с Александром Толмачевым, который позднее стал ее мужем. Спортсмены узаконили отношения в 1937 году, тогда же Татьяна взяла фамилию супруга. Через год у них родился ребенок, которого назвали Сашей.

Толмачевы восемь раз брали золото на чемпионате СССР в паре. В то время фигуристы-парники выполняли только произвольную программу. Контент Татьяны и Александра составляли одинарные прыжки, несложные парные и параллельные вращения, поддержки (в основном на уровне талии) и тодес без параллельного, близкого ко льду, расположения партнерши. Татьяна Толмачева завершила карьеру в период с 1946 по 1952 год (точную дату ввиду давности установить не удается). В годы, отданные спорту, она взяла как минимум 13 золотых медалей в одиночном и парном катании. Эта цифра выгравирована на ее надгробии.

Брат — глава спорткомитета, муж — руководитель федерации

К моменту замужества Татьяны ее брат уже второй сезон играл в составе московского «Локомотива». За это время он стал бронзовым призером чемпионата СССР и первым вратарем, который сумел парировать пенальти в официальном матче первенства страны. Он же защищал ворота в турнире против знаменитой сборной Басконии в 1937 году. Кроме футбольной карьеры, у Валентина Гранаткина была еще одна — хоккейная. В 1933 году он стал чемпионом СССР по хоккею с мячом, в 1935 — бронзовым призером. А ранее, в 1928-м, Гранаткин был в команде — победителе Мировой рабочей зимней Спартакиады в Осло. Хоккей с шайбой ему тоже покорился. В сезоне-1946/47 Валентин взял бронзу на первом чемпионате СССР в составе московского «Спартака».

В это время Татьяна Толмачева создала детскую секцию на Стадионе юных пионеров (СЮП). Тренерской деятельностью она занялась еще во время спортивной карьеры. В 1930-е готовила юных фигуристов. В Великую Отечественную войну организовывала показательные выступления в госпиталях и воинских частях, куда привезла подопечных после снятия блокады Ленинграда. Секция на СЮПе впоследствии стала базовой для сборной СССР.

Валентин Гранаткин после ухода из спорта занялся партийной работой. В 1949 году был назначен председателем Московского областного спорткомитета, в 1955-м стал зампредом спорткомитета РСФСР, а потом возглавил Федерацию футбола СССР (1968-1973), побывал в должности зампреда по делам физкультуры и спорта РСФСР (1960-1970), а после вступления Советского Союза в Международную федерацию футбола — ФИФА — занял пост вице-президента международной федерации, на котором Гранаткин оставался фактически до конца своих дней (1968-1979). Кроме того, на протяжении 20 лет брат Толмачевой был членом Национального олимпийского комитета.

Валентин Писеев, ученик Татьяны Александровны и бывший глава Федерации фигурного катания России, в разговоре с «СЭ» отметил, что родственники — муж Толмачевой в 1956-м стал председателем Всесоюзной секции (позже — Федерации) фигурного катания СССР — не помогали тренеру в ее карьере. «Она решала вопросы с ходу. Могла звонить кому угодно и когда угодно. Тем не менее секрет ее успеха — в работоспособности, творческом подходе и требовательности к выполнению заданий. Безусловно, Татьяна Александровна понимала, что за ней стоит авторитет брата, но никогда этим не пользовалась. Зачем? Она была значительной фигурой в спорте, создала лучшую школу фигурного катания», — говорит Писеев.

Пока брат осваивался в новом для себя амплуа, Татьяна Толмачева воспитывала чемпионов. В числе ее учеников была и дочь Гранаткина, которая, занимаясь фигурным катанием в группе тети, дважды взяла бронзу национального чемпионата (1953, 1954) в паре и стала чемпионкой СССР в одиночном разряде (1952). Тренерскую деятельность Толмачева совмещала с судейской. Она была судьей на чемпионатах мира и Европы, а также на Олимпиаде 1968 года.

Татьяна Александровна умерла 21 октября 1998 года. Урну с ее прахом захоронили на Алексеевском кладбище в Москве. Там же через пять лет был погребен ее сын. На протяжении всей жизни Татьяну окружали Александры (отец, муж, сын). А после смерти Толмачева оказалась рядом с другим Сашей, полным тезкой ее ребенка. Он похоронен на том же участке. Жизнь Александра Александровича Толмачева оборвал теракт на Дубровке. Ему было 27. Неизвестно, кто этот молодой человек: внук Татьяны или только тезка ее сына. Ясно одно: он тоже был спортсменом. Это подтверждает гравировка на памятнике: «Отважному яхтсмену».

Татьяна Гранаткина-Толмачева.

Тренер в деталях

Татьяна Толмачева в бытность тренером воспитала множество звезд нашего фигурного катания, а некоторых из учеников привела в профессию тренеров. Среди ее выдающихся воспитанников — Александр Веденин, Сергей Волгушев, Ирина Голощапова, Марина Гранаткина, Галина Гржибовская (Кухар), Ирина Гришкова, Нонна Картавенко (Нестегина), Владимир Ковалев, Ирина Люлякова, Станислава Ляссотович, Татьяна Немцова, Елена Осипова (Чайковская), Людмила Пахомова, Валентин Писеев, Галина Седова (Орлова), Маргарита Смирнова, Светлана Смирнова (Мозер), Сергей Четверухин, Елена Щеглова и многие другие. Они вспоминают Татьяну Александровну с любовью. Но говорят и о сложном, властном характере.

Вот история Валентина Писеева, которой он поделился с «СЭ». Когда спортсмен окончил институт, по распределению ему предложили работать в Новосибирске, в Академгородке. Валентин сомневался, не хотел туда ехать, поэтому ему дали две недели на размышления. «Я приехал после этого на Стадион юных пионеров и говорю: «Татьяна Александровна, меня должны направить в Академгородок после окончания института», — вспоминает Писеев. — На что она мне: «Какой еще Академгородок? Ты должен здесь работать. Я скоро заканчиваю тренировать, хочу тебя назначить своим преемником».

Татьяна Гранаткина и Александр Толмачев.

Валентин Николаевич уточнил, что это не его решение, но Татьяна Александровна продолжила: «А кто там у вас ректор института? Дай мне его телефон. Не хочешь? Тогда я сама найду», — рассказывает ученик Толмачевой. Все закончилось тем, что Валентина позвали на второе совещание по распределению, где ректор сказал: «Татьяна Толмачева, такой знаменитый тренер, категорически против, чтобы ты поехал в Академгородок, так что я предлагаю тебе остаться в Москве». Так Толмачева определила судьбу фигуриста и функционера. По словам Писеева, он до сих пор благодарен Татьяне Александровне. «Она дала мне путевку в жизнь», — говорит Валентин Николаевич.

Спортивный журналист Станислав Токарев в журнале «Аврора» писал про тренера как про властную, но справедливую женщину. По его словам, на занятиях она кричала: «Когда мне было двадцать, я и бегала лучше всех, и прыгала, и сейчас, если захочу, прыгну!» А потом выходила на лед, заходила на прыжок, иногда падала и смеялась, заявляя в шутку: «Угробили тренера, бестолочь вы этакая!» И вообще не пренебрегала разными бранными словами, пусть и произносила их без злобы.

Толмачева никогда не ругала за проигрыш, поддерживала учеников после поражений. Хотя и расслабляться не давала. Право на плохой прокат было у всех, но в разумных пределах. Об этом она предупреждала фигуристов после того, как они второй раз подряд неуспешно выступали на соревнованиях: «Заруби на носу — другого раза не будет», — наставляла она.

Несмотря на внешнюю строгость и резкость в выражениях, Толмачева была заботливым специалистом. В своей работе думала не только о результате, но и о самочувствии подопечных, об их жизни. В послевоенное время просила у руководства СЮПа выделить ученикам деньги на проезд, карточки на питание. Сама перешивала платья для выступлений. Дарила фигуристам подарки, которые привозила с каждого международного старта.

Со временем вся жизнь СЮПа завертелась вокруг нее. Татьяна Александровна пропагандировала фигурное катание, вела группы, обучала тренеров и проводила для них семинары. Выдающаяся фигуристка, тренер и организатор. Такой Татьяна Толмачева осталась в истории фигурного катания. Сегодня ученики продолжают ее дело. И потому, вероятно, российское катание не теряет характера.

Ксения Латушинская