Гран-при России в Омске: расписание и результаты произвольной программы женщин 15 ноября онлайн

В воскресенье, 15 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят произвольные программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

Начало произвольной программы запланировано на 11:45 по московскому времени. Всего в женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Лидером после короткой программы стала Лидия Плескачева, набравшая 77,76 балла. Второе место занимает Мария Захарова (73,41), третье — Софья Муравьева (72,68).