Гран-при России в Омске: расписание и результаты произвольной программы женщин 15 ноября онлайн
В воскресенье, 15 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят произвольные программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».
Начало произвольной программы запланировано на 11:45 по московскому времени. Всего в женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Лидером после короткой программы стала Лидия Плескачева, набравшая 77,76 балла. Второе место занимает Мария Захарова (73,41), третье — Софья Муравьева (72,68).
Расписание произвольной программы женщин на Гран-при России в Омске
15 ноября, воскресенье
Первая разминка:
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11:52 — Мария Мазур (55,08 балла после короткой программы);
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12:00 — Мария Ганина (56,77);
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12:07 — Мария Елисова (57,97);
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12:15 — Софья Акатьева (62,14);
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12:22 — Риана Кадырова (63,43);
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12:30 — Арина Мариничева (65,36).
Вторая разминка:
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12:45 — Дарья Садкова (69,35);
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12:52 — Алиса Двоеглазова (72,59);
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13:00 — Любовь Рубцова (72,62);
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13:07 — Софья Муравьева (72,68);
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13:15 — Мария Захарова (73,41);
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13:22 — Лидия Плескачева (77,76).
Время начала и выхода фигуристок указано московское.