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Гран-при России в Омске, расписание и результаты произвольной программы женщин онлайн 15 ноября 2026

Гран-при России в Омске: расписание и результаты произвольной программы женщин 15 ноября онлайн

Лидия Плескачева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В воскресенье, 15 ноября, на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27 в Омске женщины представят произвольные программы. Соревнования пройдут в рамках турнира «Сердце Сибири» на «G-Drive Арене».

Начало произвольной программы запланировано на 11:45 по московскому времени. Всего в женском одиночном катании выступят 12 фигуристок. Лидером после короткой программы стала Лидия Плескачева, набравшая 77,76 балла. Второе место занимает Мария Захарова (73,41), третье — Софья Муравьева (72,68).

Расписание произвольной программы женщин на Гран-при России в Омске

15 ноября, воскресенье

Первая разминка:

  • 11:52 — Мария Мазур (55,08 балла после короткой программы);

  • 12:00 — Мария Ганина (56,77);

  • 12:07 — Мария Елисова (57,97);

  • 12:15 — Софья Акатьева (62,14);

  • 12:22 — Риана Кадырова (63,43);

  • 12:30 — Арина Мариничева (65,36).

Вторая разминка:

  • 12:45 — Дарья Садкова (69,35);

  • 12:52 — Алиса Двоеглазова (72,59);

  • 13:00 — Любовь Рубцова (72,62);

  • 13:07 — Софья Муравьева (72,68);

  • 13:15 — Мария Захарова (73,41);

  • 13:22 — Лидия Плескачева (77,76).

Время начала и выхода фигуристок указано московское.

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