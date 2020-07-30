«У Саши нет страха, она не боится упасть». Плющенко сравнил Трусову с бультерьером

Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что чувствует особую ответственность после того, как в его группе стала тренироваться Александра Трусова.

— Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф, — цитирует Плющенко «Матч ТВ». — Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперед.

У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идем в верном направлении.