«У Саши нет страха, она не боится упасть». Плющенко сравнил Трусову с бультерьером
Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что чувствует особую ответственность после того, как в его группе стала тренироваться Александра Трусова.
— Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф, — цитирует Плющенко «Матч ТВ». — Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперед.
У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идем в верном направлении.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1219917_Jevgenij_Plushhenko_Trusova__eto_bulterjer_idushhij_v_ataku