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«У Саши нет страха, она не боится упасть». Плющенко сравнил Трусову с бультерьером

16:35
Александра Трусова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что чувствует особую ответственность после того, как в его группе стала тренироваться Александра Трусова.

— Трусова — это большая ответственность, но в то же время и большой кайф, — цитирует Плющенко «Матч ТВ». — Можно даже сказать, что это большой подарок. Очень интересно двигаться вместе вперед.

У Саши нет страха, она не боится упасть. Могу сравнить ее с бультерьером, который идет в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить 5 четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель три с половиной. Думаю, мы идем в верном направлении.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1219917_Jevgenij_Plushhenko_Trusova__eto_bulterjer_idushhij_v_ataku

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