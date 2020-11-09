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Плющенко и Трусова опоздали на поезд из Казани в Москву

22:30
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Евгений Плющенко и Александра Трусова не успели на поезд из Казани в Москву, который отходил в 21:55 по московскому времени. На нем тренер и фигуристка должны были вернуться с победного этапа Кубка России. Они вернулись в отель и переночуют в городе.

По словам тренера и фигуристки, они первоначально перепутали вокзал — почти все поезда уходят из Казани со станции Казань-1, а сегодняшний вечерний состав стартовал на станции Восстание-Пассажирская.

Трусова выиграла этап в Казани, набрав 248,69 балла. Это лучший результат сезона в России. (Дмитрий Кузнецов)

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