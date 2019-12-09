Мишин предложил провести в России альтернативную Олимпиаду

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что в России надо провести соревнования, которые станут альтернативой Олимпийским играм.

— Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет, — цитирует Мишина РИА «Новости». — Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт.

Вижу необходимость в проведении широкого форума с привлечением всех групп нашего общества, которые имеют отношение к спорту. Россия — спортивная держава, так что форум должен быть широким.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило российский спорт на четыре года. Live!