Мишин — о финале Кубка России: «Сегодня был праздник феминизма»
20:20
Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился с «СЭ» впечатлениями о финале Кубка России по фигурному катанию.
«Понравился прокат Лизы, очень рад, что она едет на чемпионат мира. Сегодня был яркий, интересный день, который показал нам, по сравнению с мужчинами, праздник феминизма. Есть планы по усложнению программы на чемпионат мира, но вам я о них не скажу», — сказал Мишин «СЭ».
Ранее, 28 февраля, закончился второй соревновательный день финала Кубка России по фигурному катанию: девушки выступили с произвольной программой. Итоговую победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Майя Хромых, третье — Дарья Усачева.
(Екатерина Звенигородская)
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