Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился с «СЭ» впечатлениями о финале Кубка России по фигурному катанию.

«Понравился прокат Лизы, очень рад, что она едет на чемпионат мира. Сегодня был яркий, интересный день, который показал нам, по сравнению с мужчинами, праздник феминизма. Есть планы по усложнению программы на чемпионат мира, но вам я о них не скажу», — сказал Мишин «СЭ».

Ранее, 28 февраля, закончился второй соревновательный день финала Кубка России по фигурному катанию: девушки выступили с произвольной программой. Итоговую победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Майя Хромых, третье — Дарья Усачева.

(Екатерина Звенигородская)