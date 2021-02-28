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Мишин — о финале Кубка России: «Сегодня был праздник феминизма»

20:20
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Алексей Мишин поделился с «СЭ» впечатлениями о финале Кубка России по фигурному катанию.

«Понравился прокат Лизы, очень рад, что она едет на чемпионат мира. Сегодня был яркий, интересный день, который показал нам, по сравнению с мужчинами, праздник феминизма. Есть планы по усложнению программы на чемпионат мира, но вам я о них не скажу», — сказал Мишин «СЭ».

Ранее, 28 февраля, закончился второй соревновательный день финала Кубка России по фигурному катанию: девушки выступили с произвольной программой. Итоговую победу одержала Камила Валиева, второе место заняла Майя Хромых, третье — Дарья Усачева.

(Екатерина Звенигородская)

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