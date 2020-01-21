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Источник: Технический комитет ISU оставил в силе запрет на четверные в короткой программе

12:34
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По информации «СЭ», запрет на четверные прыжки у женщин останется в силе и после текущего сезона. Техкомитет Международного союза конькобежцев уже голосовал по данному вопросу и отверг предложение отменить запрет. Таким образом, оно не будет вынесено на предстоящий конгресс ISU летом 2020 года в Таиланде.

Ранее президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявлял, что Россия отправила в ISU предложение изменить данное правило.

Также на предстоящем конгрессе рассмотрят вопрос о повышении возрастного ценза и разделении программ на техническую и артистическую. (Дмитрий Кузнецов)

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