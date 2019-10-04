Авербух считает, что Медведева будет сражаться за попадание в сборную

Серебряный призер Олимпийских игр-2002, хореограф Илья Авербух в интервью «СЭ» заявил, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева будет бороться за попадание в сборную России. Он отметил, что фигуристка катается уверенно и раскрепощенно.

— Насколько плотно сейчас контактируете с Евгенией?

— Когда она за рубежом, мы не общаемся. Я благодарен ее канадским наставникам, потому что они практически ничего не изменили из того, что мы поставили. Это очень приятно. Потому что, как правило, ты с трудом узнаешь программу, которую поставил. Сейчас программа идет на одном дыхании. Она очень хорошо отмечена западной прессой, потому что есть своя цельность, и Женя в ней эксклюзивна.

— У Жени — чемпионский характер. Как она будет чувствовать себя психологически в этом сезоне? Ведь впервые ее мало кто рассматривает в качестве даже претендента на борьбу за высокие места.

— Сейчас Женя не обращает на ситуацию вокруг нее. Она сконцентрирована исключительно на результате, выучила более интересный каскад. Жене будет непросто, она не фаворит сезона. Возможно, из-за этого будет оказываться давление. Ведь Медведева, несмотря ни на что, является очень любимой фигуристкой для россиян. Я не хочу противопоставлять ее Алине, это два бриллианта, которые нужно любить. Но чувствуя эту поддержку, Женя катается уверенно и раскрепощено. Надеюсь, так и продолжится.

— Сможет ли она что-то выиграть в этом сезоне?

— Прогнозы — гиблое дело. Я точно не возьмусь, иначе потом не разберешься. Уверен, что Женя будет сражаться за попадание в сборную. В этом уверен. А какой будет результат — поймем только в Красноярске (там пройдет чемпионат России. — Прим. «СЭ»). Шанс попасть в финал «Гран-при» тоже есть. (Дмитрий Зимин)

Илья Авербух: «Выступлениям Медведевой шоу не помешает»