Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Париж-2024

Сегодня, 12:07

На Олимпиаде в Париже с перебоями работает система допинг-контроля

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Дзюдоисты — участники Олимпийских игр в Париже задержались после соревнований в категории до 100 кг на три часа из-за перебоев с компьютерами при проведении допинг-контроля. Об этом «СЭ» рассказал израильский дзюдоист, бронзовый призер Петтер Пальчик.

— Почему проходил допинг три часа? Компьютер не работал, некий сбой программы, — со смехом сказал спортсмен.

Корреспондент «СЭ» был свидетелем того, как спустя три часа после соревнований шатер с допинг-контролем покидали также представители Португалии и Италии.

Олимпиада
Дзюдо
3
0
Читайте также
Чикунова на Кубке России превзошла результат олимпийской чемпионки в брассе
Байлз стала шестикратной олимпийской чемпионкой
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федоровцев: «Верю Валиевой, поскольку оказался в абсолютно такой же ситуации несколькими годами ранее»
Новости
RSS RSS
Все новости