На Олимпиаде в Париже с перебоями работает система допинг-контроля

Дзюдоисты — участники Олимпийских игр в Париже задержались после соревнований в категории до 100 кг на три часа из-за перебоев с компьютерами при проведении допинг-контроля. Об этом «СЭ» рассказал израильский дзюдоист, бронзовый призер Петтер Пальчик.

— Почему проходил допинг три часа? Компьютер не работал, некий сбой программы, — со смехом сказал спортсмен.

Корреспондент «СЭ» был свидетелем того, как спустя три часа после соревнований шатер с допинг-контролем покидали также представители Португалии и Италии.