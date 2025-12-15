Vitality обыграла FaZe Clan и стала чемпионом StarLadder Budapest Major 2025
Vitality победила FaZe Clan и стала чемпионом StarLadder Budapest Major 2025. BO5-противостояние закончилось победой «пчел» со счетом 3:1. Таким образом, команда Дана apEX Мадесклера забрала второй титул мейджора в сезоне.
StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходил в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражались за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов.
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