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Vitality обыграла FaZe Clan и стала чемпионом StarLadder Budapest Major 2025

Алексей Буланов
Автор раздела CyberPRO
Team Vitality.
Фото HLTV

Vitality победила FaZe Clan и стала чемпионом StarLadder Budapest Major 2025. BO5-противостояние закончилось победой «пчел» со счетом 3:1. Таким образом, команда Дана apEX Мадесклера забрала второй титул мейджора в сезоне.

StarLadder Budapest Major-2025.StarLadder Budapest Major-2025. Все, что нужно знать о главном турнире года в CS2

StarLadder Budapest Major 2025 — тир-1-турнир по Counter-Strike 2 в LAN-формате, который проходил в Будапеште с 24 ноября по 14 декабря. 32 топовых коллектива сражались за самый престижный титул в CS и значительный призовой фонд — 1,25 миллиона долларов.

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