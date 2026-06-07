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7 июня, 21:45

Team Spirit обыграла 9z и досрочно вышла в Stage 3 на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
magixx.
Фото HLTV

Team Spirit продолжает безупречный поход на IEM Cologne Major 2026: в серии за выход третьего раунда Stage 2 команда уверенно обыграла 9z со счетом 2:0 и с результатом 3-0 досрочно пробилась в Stage 3. Российский коллектив во главе с donk и sh1ro доминировал на обеих картах — Nuke (выбор 9z) и Dust2 — и не позволил бразильцам перевести серию в решающую третью карту. Это третья победа Spirit подряд на стадии после разгромов BetBoom (13:5) и MIBR (13:1); напомним, что команда обходится без тренеров, пропускающих турнир, однако класс действующего чемпиона PGL Astana пока несокрушим. Для 9z поражение не стало приговором: с результатом 2-1 бразильцы остаются в борьбе, и для выхода в Stage 3 им хватит одной победы в следующих раундах. Spirit же стала одной из первых команд, пробившихся в Stage 3, где сыграет против элиты мировой сцены.

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