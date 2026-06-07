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7 июня, 18:30

BetBoom разгромила M80 и приблизилась к Stage 3 на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
Boombl4.
Фото HLTV

BetBoom провела образцовый матч на IEM Cologne Major 2026, разгромив M80 со счетом 13:2 на карте Dust2 в стыковом поединке третьего раунда Stage 2. Команда Boombl4 полностью переиграла соперника на обеих сторонах и не позволила американцам зацепиться за карту. С победой BetBoom вышла на 2-1 и оказалась в шаге от выхода в Stage 3: следующий успех выведет россиян в плей-офф. M80 же опустилась к счету 1-2 и теперь обязана побеждать, чтобы не вылететь с мейджора. Уверенный реванш за настроение после стартового поражения от Team Spirit подтвердил, что BetBoom в хорошей форме.

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