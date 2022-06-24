Высшая лига чемпионатов России стартует в Обнинске

Высшая лига чемпионатов России среди мужчин и женщин состоится в Обнинске с 25 июня по 6 июля. Местом проведения соревнования станет СШОР по волейболу Александра Савина. Соревнования проводятся по швейцарской системе в девять туров. Игровые дни: 26-30 июня и 2-5 июля. Общий призовой фонд составляет пять миллионов рублей.

Спортсмены, занявшие 1-5-е места, получают право участия в Суперфиналах 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин соответственно.

В открытом турнире ожидается участие гроссмейстеров Владислава Артемьева, Санана Сюгирова, Павла Понкратова, Максима Чигаева, Александра Рахманова, Александра Рязанцева, Алексея Дреева и еще ряда известных шахматистов. Как и в прошлом году, наравне с мужчинами сыграют сильнейшие спортсменки — Александра Горячкина и Полина Шувалова. У женщин состав также планируется быть очень плотным: за выход в суперфинал поборются Лея Гарифуллина, Ольга Гиря, Марина Гусева, Дарья Войт, Анастасия Боднарук, Алина Бивол, Баира Кованова, Дарья Чарочкина и другие.

Этери Кублашвили