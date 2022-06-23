Непомнящий победил Дуду в шестом туре турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одолел поляка Яна-Кшиштофа Дуду в шестом туре турнира претендентов (1:0) и сохранил лидерство в турнирной таблице.

Рихард Раппорт (Венгрия) сыграл вничью с Теймуром Раджабовым (Азербайджан) (0,5:0,5). Дин Лижэнь (Китай) и Хикару Накамура (США) также не смогли выявить победителя в партии (0,5:0,5).

Россиянин набрал 4,5 очка и продолжает удерживать лидерство в турнире. Ранее он победил представителя Китая Дин Лижэня и Алирезу Фируджу из Франции, а также сыграл вничью с Фабиано Каруаной, Хикару Накамурой из США и азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов проходит с 17 июня по 5 июля в столице Испании — Мадриде.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном за титул чемпиона мира.