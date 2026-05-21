В Сириусе стартуют финалы «Шахматного поля» и «Дебюта»

С 21 мая по 1 июня в «Сочи Парк Отеле» (федеральная территория «Сириус») проводится финал третьих Всероссийских соревнований «Шахматное поле» среди команд общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах.

Финальному этапу предшествовали школьный, муниципальный и региональный. По итогам отборочных турниров в финал вышли команды, представляющие 56 субъектов Российской Федерации.

Состав команды: четыре игрока (не менее одной девушки) и тренер. Участникам предстоит сыграть 9 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 22-30 мая.

Общее руководство организацией соревнований осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Федерация шахмат России» при поддержке Российского спортивного фонда, Министерства просвещения Российской Федерации и Благотворительного фонда Геннадия Тимченко.

Там же с 24 мая по 1 июня состоится финал всероссийского соревнования «Дебют», в котором участвуют команды, составленные из учащихся 1-2-х классов. Цикл соревнований состоял из регионального и финального этапов. В финале примет участие 21 команда.

Состав команды: четыре игрока (не менее одной девочки) 2017 года рождения и моложе, а также руководитель. Будет сыграно 7 туров по швейцарской системе. Игровые дни: 25-31 мая.

Участников обоих соревнований ждет обширная дополнительная программа.

Пресс-служба ФШР