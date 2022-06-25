Шипов считает шахматиста Непомнящего основным претендентом на победу в турнире претендентов

Международный гроссмейстер Сергей Шипов назвал главных фаворитов на победу в турнире претендентов после шести туров.

В активе Непомнящего 4,5 очка, после шести партий он занимает 1-е место в турнирной таблице. Дальше идут Каруана (4), американец Хикару Накамура (3), венгр Рихард Раппорт (3), китаец Дин Лижэнь (2,5), азербайджанец Теймур Раджабов (2,5), поляк Ян-Кшиштоф Дуда (2,5) и француз Алиреза Фируджа (2).

«Результат замечательный, хороший, по игре есть кое-какие замечания, но соперники очень сильные, Ян старается, все идет хорошо. У него сильный конкурент, Фабиано Каруана, он настроен очень серьезно, и у него в запасе есть партия белыми против Яна. Они явные фавориты, но я думаю, что по славной русской традиции должен присоединиться кто-то третий из середины таблицы. Такое часто случается, когда двое выходят вперед, и кто-то потом их догоняет», — цитирует Шипова ТАСС.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля.