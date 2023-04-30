Смагин — о Непомнящем: «Внутри должно быть холодно»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о том, почему россиянин Ян Непомнящий совершает ошибки в решающих моментах.

«Причина в психологии и физическом состоянии. Внутри должно быть холодно. На лице могут быть любые эмоции, но внутри должно быть холодно. Нужно играть здраво, разумно. Не знаю, можно ли этого достичь, ведь у каждого свой темперамент, но этим отличались выдающиеся чемпионы мира. Явно, что у Ян не играет с холодной головой в ключевых моментах», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Ранее Непомнящий уступил китайцу Дин Лижэню в матче за мировую шахматную корону.