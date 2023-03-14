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Сегодня, 11:03

Дворкович о победе Сарана на чемпионате Европе по шахматам: «Континентальный титул важен в карьере любого шахматиста»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал «СЭ» победу российского шахматиста Алексея Сараны на чемпионате Европы.

«Это был очень плотный и конкурентный по составу участников чемпионат. Под флагом ФИДЕ выступало несколько шахматистов, среди которых сразу выделились Андрей Есипенко и Алексей Сарана. Алексей выиграл на одну партию больше и удержал ничью в партии с Андреем. Это позволило ему приблизиться к топ-50 в мировом рейтинге. В карьере любого шахматиста континентальный титул очень важен. Ждем выступления лучших игроков континентов и лидеров мирового рейтинга на Кубке мира в Баку в июле-августе этого года», — сказал Дворкович «СЭ».

Чемпионат Европы по шахматам проходил в Сербии. Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял румын Кирилл Шевченко. Третьим стал бельгиец Даниэль Дарда. Они тоже набрали по 8,5 очка, но уступили россиянину по дополнительным показателям.

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