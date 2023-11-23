Россиянин Гребнев выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей до 18 лет
Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов до 18 лет, сообщает РИА «Новости».
В десятом туре чемпионата мира, проходящего в итальянском Монтесильвано, Гребнев белыми фигурами победил индийца Пранита Вуппалу. На счету россиянина 9,5 очка, что делает его недосягаемым для идущего вторым соотечественника Володара Мурзина (8 очков).
Матчи 11-го, заключительного, тура пройдут 24 ноября.
Источник: РИА Новости
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