Россиянин Гребнев выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей до 18 лет

Российский шахматист Алексей Гребнев досрочно стал чемпионом мира по шахматам среди спортсменов до 18 лет, сообщает РИА «Новости».

В десятом туре чемпионата мира, проходящего в итальянском Монтесильвано, Гребнев белыми фигурами победил индийца Пранита Вуппалу. На счету россиянина 9,5 очка, что делает его недосягаемым для идущего вторым соотечественника Володара Мурзина (8 очков).

Матчи 11-го, заключительного, тура пройдут 24 ноября.