Песков считает правильным решение ФШР о вхождении в Азиатскую шахматную федерацию

Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков прокомментировал решение ФШР войти в состав Азиатской шахматной федерации.

«Это правильный шаг, — цитирует Пескова ТАСС. — Наши спортсмены-шахматисты смогут продолжать свои выступления, что, наверное, является самым важным».

Председатель попечительского совета ФШР пояснил, что российские спортсмены «были заблокированы в Европейском шахматном союзе, а так они смогут продолжать свои выступления».

Сегодня, 14 апреля, наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождение в состав участников Азиатской шахматной федерации.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации. Отмечалось, что в индивидуальных турнирах цикла чемпионата мира шахматисты из России и Белоруссии смогут участвовать под флагом ФИДЕ.